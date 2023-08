Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,3 procent tot 4.442,27 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.534,98 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent hoger op 13.744,37 punten.

Alle ogen zijn vanavond nabeurs gericht op de resultaten van Nvidia. Deze zullen dienen als barometer voor de populaire beurshandel die gericht is op de snelle groei van kunstmatige intelligentie.

"Beleggers zullen focussen op de vraag of de omzetcijfers van Nvidia in het tweede kwartaal zullen voldoen aan de voorspelde 11 miljard dollar." " Alles wat minder dan absoluut fantastisch is, kan een sterke neerwaartse correctie in gang zetten van de koers van Nvidia, die sinds de dip in oktober met 345 procent is gestegen", stelde Swissquote Bank.

Ook Hargreaves Lansdown voorspelt een volatiele marktreactie, met een beweging van ongeveer 10 procent in de loop van deze week.

Op macro-economisch gebied was er tegenvallend nieuws. De groei in de dienstensector in de Verenigde Staten is in augustus vertraagd, terwijl de industrie harder kromp.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 52,3, tot 51,0, de laagste stand in 6 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie verslechterde van 49,0 naar 47,0, de laagste stand in 2 maanden.

De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 52,0 in juli naar 50,4 in augustus, het laagste niveau in 6 maanden. "Dit roept vragen op over de kracht van de Amerikaanse economie", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een reactie

Er werden wel meer nieuwe woningen verkocht in juli. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 4,4 procent op maandbasis tot 714.000 stuks. Het cijfer voor juni werd bijgesteld van 697.000 naar 684.000. De verwachting van economen voor juli lag op een stijging van 1 procent tot 704.000 verkochte nieuwe woningen.

De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week met 6 miljoen vaten gedaald tot 433,5 miljoen vaten. Ondanks deze daling werd olie 0,8 procent goedkoper en betaalde je 79,01 dollar voor een vat WTI-olie in oktober.

De euro/dollar handelde op 1,0863 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 14 basispunten naar 4,195 procent.

Beleggers kijken vooral uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eind deze week. Hij zal vrijdag spreken aan het einde van het tweedaagse symposium in Jackson Hole. Beleggers zullen nauwlettend uitkijken naar aanwijzingen over het traject van de economie en de implicaties ervan voor het monetair beleid.

Bedrijfsnieuws

Peloton daalde maar liefst met 24 procent, nadat de maker van fitnessapparaten een tegenvallende omzetverwachting afgaf en hoge kosten voor een eerdere terugroepactie bekendmaakte. Het nettoverlies van 0,68 dollar per aandeel was groter dan het verwachte verlies van 0,40 dollar volgens een consensusverwachting van FactSet. In het lopende kwartaal voorziet Peloton een omzet van 580 miljoen tot 600 miljoen dollar. Dat is flink minder dan de analistenverwachting van 647 miljoen dollar.

Ook het aandeel Foot Locker ging onderuit. Het bedrijf verlaagde zijn outlook en schortte het dividend op. Het aandeel daalde ruim 30 procent.

Bij Nike ging het ook al niet beter en verloor het aandeel voor de tiende dag op rij en moest vandaag 3,4 procent prijsgeven.

Tesla weet 1,4 procent bij te schrijven, ondanks een artikel van Business Insider dat op basis van interne documenten meldt dat Tesla de productie in Duitsland terugschroeft.

Toll Brothers presenteerde kwartaalcijfers die een meevallende omzet lieten zien. Er werden 5 procent meer huizen opgeleverd, namelijk 2.524 stuks. Het aandeel kon 3,5 procent bijschrijven.



Urban Outfitters meldde een omzetgroei van 7,5 procent, wat beter was dan voorzien. Het aandeel steeg iets meer dan 2 procent.