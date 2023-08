Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers legden tegenvallende economische data uit de eurozone naast zich neer en wachten nu op de resultaten van Nvidia die in de VS nabeurs worden gepubliceerd.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 453,71 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent tot 15.728,41 punten. De Franse CAC 40 klom 0,1 procent tot 7.246,62 punten en de Britse FTSE 100 steeg 0,7 procent tot 7.320,53 punten.

Op macro-economisch vlak was de agenda in Europa vooral gevuld met de inkoopmanagersdata en het consumentenvertrouwen, die niet meevielen.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 48,3 tegen 50,9 in juli. Dat is de laagste stand in 30 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 42,7 in juli naar 43,7 in augustus en wijst daarmee nog steeds op flimke krimp. De samengestelde index daalde zo van 48,6 naar 47,0, het laagste niveau in 33 maanden. De prognose hield rekening met een index van 48,8.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wees erop dat de dienstensector in de eurozone nu ook "tekenen van verzwakking" laat zien. En vooral de Duitse dienstensector in augustus is hier debet aan. "Dit voedt de discussie of Duitsland de zieke man van Europa is", aldus De la Rubia.

Ook is het consumentenvertrouwen in de eurozone in augustus verder verslechterd. De index die het vertrouwen weergeeft, verslechterde van -15,1 tot -16,0. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot -14,5.

Vanavond verschuift de aandacht naar de cijfers van Nvidia. "De markt is nu vol spanning aan het uitkijken naar de cijfers van Nvidia die wel heel de moeite moeten zijn om de waardering te kunnen verantwoorden", zei Stefaan Casteleyn, vermogensbeheerder bij 1Vermogensbeheer tegen ABM Financial News. "De cijfers zullen wel goed zijn, maar of ze goed genoeg zijn om de huidige waarderingen te verantwoorden, dat is de vraag", aldus de fondsbeheerder.

"Gaat het aandeel fors hoger, dan kan Nvidia de chipaandelen mee naar boven sleuren, wat de beurzen een positieve dynamiek kan geven", voorziet Casteleyn.

De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week met 6 miljoen vaten gedaald tot 433,5 miljoen vaten. Olie werd ruim een half procent goedkoper op 79,31 dollar voor een vat WTI-olie in oktober.

De euro/dollar handelde op 1,0851 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 10 basispunten naar 4,225 procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam werd de lijst aangevoerd door ASMI en Adyen. Adyen steeg met 1,7 procent, na het koersverlies van tientallen procenten in de afgelopen dagen. UBS halveerde vandaag nog wel het koersdoel. Halfgeleiderbedrijf ASMI won 2,4 procent.

In Brussel gingen de vastgoedaandelen aan kop. Aedifica won 2,9 procent, WDP 2,7 procent en Cofinimmo 2,5 procent.

In Frankfurt wisten Vonovia en Symrise respectievelijk 2,3 en 1,7 procent bij te schrijven. Adidas moest ruim 3 procent terrein prijsgeven, na de koersval voor Foot Locker. De Amerikaanse sportwinkelketen verlaagde de outlook voor dit jaar en schortte het dividend op.

In Frankrijk steeg Teleperformance met 2,7 procent en verloor Total Energies 1,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen wonnen woensdag rond het Europese slot terrein, met name geholpen door de Nasdaq, die 1,5 procent kon bijschrijven. De brede S&P 500 index steeg 0,9 procent en de Dow Jones wist 0,4 procent terreinwinst te boeken.