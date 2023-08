ASMI en Adyen zetten AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, geholpen door de koerswinsten van ASMI en Adyen, terwijl beleggers wachten op de kwartaalupdate van Nvidia en een speech van Jerome Powell.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 740,73 punten.

De stemming was redelijk optimistisch, "en dat mag ook wel na de dalingen her en der in de voorgaande dagen", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer tegen ABM Financial News.

Beleggers bogen zich over zwakke inkoopmanagersindices uit de eurozone, met tekenen van verzwakking in de dienstensector, met name in Duitsland. Ook het consumentenvertrouwen in de eurozone bleek te verslechteren.

En in Amerika was er eveneens sprake van dalingen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde, maar wees nog wel op groei, terwijl die voor de industrie een sterkere krimp liet zien.

Van Deijck neemt de somberheid met een korrel zout. De inkoopmanagers en de consumenten vinden dat het slecht gaat, maar als de daadwerkelijke cijfers er zijn, dan blijkt het toch vaak mee te vallen. De subjectieve belevingscijfers en de harde economische cijfers vertegenwoordigen wat dat betreft twee aparte werelden, aldus Van Deijck.

De bewegingen in de rentes in Europa in de afgelopen dagen waren volgens de vermogensbeheerder van Bustelberg ook vooral een kwestie van "halen en brengen", zogezegd.

Wel opvallend noemde hij de stevige koersreactie op bedrijfsresultaten, zoals die van Foot Locker in de Verenigde Staten, die tegenvielen. "De consument blijft wel besteden, maar de vraag is of hij dat nog in de winkels van Foot Locker blijft doen". Men koopt immers steeds meer online. De zwakke resultaten van Foot Locker werden meteen doorvertaald naar Adidas in Europa.

Het wachten blijft op de centrale bankiers in Jackson Hole, waar Jerome Powell van de Fed toch iets zal moeten zeggen over het rentepad. "Er gaan stemmen op om de renteverhogingen te pauzeren en te kijken wat de impact ervan is."

Ook over de resultaten van Nvidia woensdag nabeurs blijven de verwachtingen hoog gespannen.

De Amerikaanse olievoorraden zijn fors gedaald afgelopen week, met 6 miljoen vaten tot 433,5 miljoen vaten. Olie werd ruim een half procent goedkoper op 79,31 dollar voor een vat WTI-olie in oktober.

De euro/dollar handelde op 1,0851 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 10 basispunten naar 4,225 procent.

Stijgers en dalers

Adyen steeg met 1,7 procent, na het koersverlies van tientallen procenten in de afgelopen dagen. UBS halveerde vandaag nog wel het koersdoel. Halfgeleiderbedrijf ASMI won 2,4 procent.

Verzekeraar ASR Nederland en retailer Ahold Delhaize verloren meer dan 1 procent.

In de Midkap-index deed Just Eat Takeaway het goed met een plus van 2,6 procent. Ook de vastgoedaandelen WDP en CTP waren in trek en stegen met 2,7 en 2,1 procent.

Alfen was hier de grote daler met 10,5 procent, na cijfers die volgens zakenbank Jefferies tegenvielen. "Communicatie blijft belangrijk", zei Van Deijck. De omzetwaarschuwing van de laadpalenfabrikant vorige week kwam volgens hem wat laat.

Kunstmestbedrijf OCI leverde 3,0 procent in.

Bij de smallcaps won Accsys 3,8 procent en Vivoryon 4,1 procent. Fastned verloor juist 3,3 procent.

Het aandeel Kendrion daalde na cijfers 0,1 procent. Analisten van Edison zagen goede omzetgroei, maar Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 19 naar 17 euro. Degroof noemt de vooruitzichten van Kendrion op de middellange termijn veelbelovend, maar de korte termijn wat onvoorspelbaar door alle economische onzekerheid.

Het lokaal genoteerde Cabka won 12,8 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stegen woensdag rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index steeg 0,9 procent en de Nasdaq werd zelfs 1,5 procent duurder.