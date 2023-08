Analog Devices ziet klimaat verslechteren

(ABM FN-Dow Jones) Analog Devices heeft in het afgelopen kwartaal iets minder omgezet en ziet het economische klimaat verslechteren. Dat meldde het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf woensdag voorbeurs.

De omzet daalde met 1 procent op jaarbasis van 3,11 miljard naar 3,08 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal bedroeg de aangepaste operationele marge 47,8 procent. Dat was 50,1 procent in het tweede kwartaal van 2022.

De operationele inkomsten stegen met 4 procent tot 929 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel steeg zelfs met 21 procent, van 1,44 naar 1,74 dollar.

Aangepast voor bijzondere posten was de winst per aandeel wel 1 procent lager, namelijk 2,49 dollar.

"In een uitdagende operationele omgeving, presteerde Analog Devices goed en binnen onze verwachtingen", stelde CEO Vincent Roche. "Maar de aanpassingen van voorraden door klanten zoals vorig kwartaal gemeld hebben zich versneld nu de economische omstandigheden verslechteren."

De vrije kasstroom was 818 miljoen dollar, of 27 procent van de inkomsten. Over de voorgaande twaalf maanden was dit 3,7 miljard dollar.

Het bedrijf keert 0,86 dollar per aandeel aan kwartaaldividend uit.

Outlook

"Ons enorme optimisme in de vooruitzichten van Analog Devices op de lange termijn is onverminderd", stelde Roche.

Voor het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar voorziet Analog Devices een omzet van 2,7 miljard dollar, wat 100 miljoen dollar hoger of lager kan uitvallen. Met een verwachte operationele marge van 44,0 procent zou de winst per aandeel rond 1,19 dollar moeten uitkomen en de aangepaste winst op 2,00 dollar, met in beide gevallen een marge van 0,10 dollar.

Het aandeel Analog Devices daalde woensdag 3,1 procent.