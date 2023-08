Aandeel Tesla onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tesla lijkt woensdag ruim 2 procent lager van start te gaan. De mogelijke aanleiding voor de koersdruk is een artikel van Business Insider dat op basis van interne documenten meldt dat Tesla de productie in Duitsland terugschroeft. In maart zou de productie nog op 5.000 exemplaren per week liggen, maar voor juli en augustus was dit volgens Business Insider 4.350. En er zouden plannen zijn om de productie nog verder te verlagen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.