'Shell laat bankiers kijken naar verkoop raffinaderij Singapore' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft Goldman Sachs ingehuurd om een mogelijke verkoop van zijn raffinaderij en petrochemische installaties in Singapore te onderzoeken. Dat meldde persbureau Reuters woensdag. Onder andere de energie- en chemiebedrijven van Shell op de eilanden Bukom en Jurong in Singapore zouden in de etalage kunnen worden gezet. Sinopec, Vitol en Trafigura zouden belangstelling hebben voor de activiteiten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.