Peloton raakt achterop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Peloton gaat woensdag onderuit met 26 procent in de handel voorbeurs, nadat de maker van fitnessapparaten een tegenvallende omzetverwachting afgaf en hoge kosten voor een eerdere terugroepactie bekendmaakte. Peloton boekte in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 242 miljoen dollar, of 0,68 dollar per aandeel, tegen een verlies van 1,26 miljard dollar een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op een nog wat kleiner verlies van 0,40 dollar per aandeel, aldus FactSet. De omzet daalde van 679 miljoen naar 642 miljoen dollar. Dit kwam overeen met de analistenconsensus van 641 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA was bijna 35 miljoen dollar negatief. De consensus bedroeg 21 miljoen dollar. De kosten van een terugroepactie van fitnessfietsen "hebben onze oorspronkelijke verwachtingen substantieel overschreden". Ongeveer 15.000 tot 20.000 leden die hierdoor geraakt waren, besloten hun abonnementen stil te zetten in afwachting van een vervangende zadelpen. In het lopende kwartaal voorziet Peloton een omzet van 580 miljoen tot 600 miljoen dollar. Dat is flink minder dan de analistenverwachting van 647 miljoen dollar. "We verwachten op dit moment niet een positieve vrije kasstroom te behouden in de komende twee kwartalen, vooral door de seizoensmatige verkoop van onze apparaten, de timing van betalingen voor voorraad en marketinguitgave" , aldus CEO Barry McCarthy. Voor komend boekjaar verwacht Peloton wel een weer een positieve vrije kasstroom in de tweede helft van het jaar. Bron: ABM Financial News

