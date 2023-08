Flinke winstgroei voor Toll Brothers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Toll Brothers heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet en de winst flink zien oplopen en verwacht dit jaar meer huizen op de leveren. Dit meldde de Amerikaanse bouwer van villa's dinsdag nabeurs. Toll Brothers rapporteerde over het afgelopen kwartaal dat eindigde op 31 juli, een winst van 415 miljoen dollar, ofwel 3,73 dollar per aandeel. In dezelfde periode een jaar eerder verdiende het bedrijf nog ruim 273 miljoen dollar, ofwel 2,35 dollar per aandeel. De verwachting van analisten die vooraf werden geraadpleegd door FactSet lag op 2,84 dollar per aandeel. De omzet steeg van 2,26 miljard dollar naar 2,67 miljard dollar. De brutomarge op de verkoop van huizen steeg van 26,0 procent een jaar eerder naar 27,8 procent. De aangepaste marge bedroeg 29,3 procent tegen 27,9 procent een jaar eerder. De orderportefeuille bedroeg 7,9 miljard dollar, een daling met 30 procent op jaarbasis. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal rekent Toll Brothers op de oplevering van 2.650 tot 2,750 villa's tegen een gemiddelde prijs van 1,005 tot 1,025 miljoen dollar. De aangepaste brutomarge moet uitkomen op circa 28,5 procent. Voor het gehele boekjaar wordt rekening gehouden met de oplevering van 9.500 tot 9.600 villa's tegen 1,005 tot 1,015 miljoen dollar gemiddeld per villa. Dat zijn er meer dan de 8.900 tot 9.500 villa's waarop de onderneming eerder rekende. Voor het hele jaar rekent de bouwer op een marge van 28,5 procent. Het aandeel Toll Brothers steeg woensdag in de elektronische handel voorbeurs met 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

