Aandeel Foot Locker onderuit na outlookverlaging

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Foot Locker gaat woensdag fors onderuit, nadat de sportwinkelketen de outlook verlaagde en het dividend opschortte. De reden om tijdelijk geen dividend uit te keren is dat Foot Locker voldoende middelen wil hebben om de in maart gepresenteerde strategische plannen te kunnen uitvoeren. De reeds goedgekeurde uitkering voor oktober zal voorlopig het laatste dividend zijn dat Foot Locker uitkeert. De omzetdaling zal dit jaar uitkomen op 8,0 tot 9,0 procent, verwacht Foot Locker, dat eerder zei dat de krimp beperkt zou blijven tot 6,5 tot 8,0 procent. De aangepaste winst per aandeel schat de winkelketen op 1,30 tot 1,50 dollar. Dat was eerder nog 2,00 tot 2,25 dollar. Afgelopen kwartaal daalde de omzet al met 9,9 procent naar 1,86 miljard dollar. Op vergelijkbare basis liep de omzet met 9,4 procent terug. Per aandeel leed Foot Locker een verlies van 0,05 dollar. Vorig jaar in het tweede kwartaal verdiende het Amerikaanse bedrijf nog 0,99 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten was er afgelopen kwartaal wel een winst van 0,04 dollar. Dat is echter 1,06 dollar minder dan een jaar geleden. Het aandeel Foot Locker dat dinsdag al bijna 5 procent lager sloot, lijkt woensdag 31 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

