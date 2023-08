Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van de omzetcijfers van Nvidia en data over economische activiteit.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,5 procent in het groen.

De resultaten van Nvidia zullen dienen als barometer voor de populaire beurshandel die gericht is op de snelle groei van kunstmatig intelligente.

"Beleggers zullen focussen op de vraag of de omzetcijfers van Nvidia in het tweede kwartaal zullen voldoen aan de voorspelde 11 miljard dollar. Alles wat minder dan absoluut fantastisch is, kan een sterke neerwaartse correctie in gang zetten van de koers van Nvidia, die sinds de dip in oktober met 345 procent is gestegen", stelde Swissquote Bank.

Ook Hargreaves Lansdown voorspelt een volatiele marktreactie, met een beweging van ongeveer 10 procent in de loop van deze week.

De rendementen op Europese staatsobligaties daalden woensdag flink na berichten dat de economische activiteit in de eurozone is gedaald tot het laagste niveau in 33 maanden. Vanmiddag volgt de inkoopmanagersindex voor de VS, naast de nieuwe woningverkopen in juli. Ook zijn er wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden.

De olieprijs daalt woensdag. Een oktoberfuture Texas Intermediate wordt 1,6 procent goedkoper op 78,36 dollar. Brent-olie kost 82,71 dollar.

De euro/dollar noteert op 1,0807. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0847 op de borden

Bedrijfsnieuws



Nvidia steeg voorbeurs 1,8 procent. Dinsdag werd een intradayrecord neergezet, gevolgd door een daling van 3 procent. Voor het tweede kwartaal rekent de markt op een omzet van 11,19 miljard dollar en een aangepaste winst van 2,08 dollar per aandeel. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde Nvidia een omzet van 7,2 miljard dollar en een aangepaste winst van 1,09 dollar.

Toll Brothers presenteerde kwartaalcijfers die een meevallende omzet lieten zien. Er werden 5 procent meer huizen opgeleverd, namelijk 2.524 stuks. Het aandeel won 3 procent voorbeurs.



Urban Outfitters meldde een omzetgroei van 7,5 procent, wat beter was dan voorzien. Het aandeel steeg 6 procent.

Transportbedrijf Yellow is failliet. Dit leidt tot een biedingsoorlog op de vrachtterminals van het bedrijf, verspreid over Noord-Amerika, die een buitenkans blijken voor rivalen. Old Dominion Freight Line biedt 1,5 miljard dollar, nadat Estes Express Lines eerder 1,3 miljard dollar bood. Beide biedingen liggen boven de boekwaarde van het vastgoed.

Woensdag voorbeurs zullen Kohl's en Peloton resultaten bekendmaken. Nabeurs volgt Nvidia.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag verdeeld maar overwegend lager. De S&P500-index eindigde 0,3 procent lager 4.387,55 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 34.288,83 punten en de technologie-index Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.505,87 punten.