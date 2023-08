Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, ondanks de zwakke inkoopmanagersindices uit Europa over augustus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 455,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.792,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 7.270,89 punten. De Britse FTSE steeg 0,9 procent naar 7.334,85 punten.

De economie van de eurozone is in augustus nog harder gekrompen, door vooral een slechte prestatie in de dienstensector. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wijst erop dat de dienstensector in de eurozone nu ook "tekenen van verzwakking" laat zien. Vooral de Duitse dienstensector is hier debet aan. "Dit voedt de discussie of de Duitsland de zieke man van Europa is", aldus De la Rubia.

"We hebben het de afgelopen dagen veel over de misère in China gehad, maar Europa zou Europa niet zijn als we ook niet zelf een fors portie ellende hadden. Ieder huisje heeft zijn kruisje zeg maar", schreef marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een commentaar. Hij noemde de conditie van de Europese economie “echt belabberd".

In de VS staan vandaag ook de inkoopmanagersindices voor augustus op de agenda, met verder de verkoop van nieuwe woningen en de wekelijkse olievoorraden. En de eurozone publiceert vandaag in de tweede helft van de middag nog het voorlopige consumentenvertrouwen.

Olie noteerde woensdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het rood op 78,94 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 83,33 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0814. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0859 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0847 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In de hoofdgraadmeter in Parijs tekenden zich vandaag negen verliezers af, maar de minnen bleven binnen de perken met maximaal 1,3 procent. In Frankfurt waren in de hoofdindex elf verliezers met als sterkste daler het aandeel Rheinmetall met een verlies van 1,3 procent. Uitschieter bij de plussen waren de aandelen Vonovia en Siemens Energy die 2,6 en 2,4 procent stegen. In Parijs was dat het aandeel Teleperformance, waar 3,4 procent bij kwam.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P500-index eindigde dinsdag 0,3 procent lager 4.387,55 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 34.288,83 punten en de technologie-index Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.505,87 punten.