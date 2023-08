Valuta: euro gedrukt door slechte cijfers inkoopmanagers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag flink lager dan een etmaal eerder, als gevolg van zwakke inkoopmanagersdata uit Europa. "Het is vooral de dienstensector die het in de eurozone en het VK erg moeilijk heeft", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Daarmee is het beeld van en de richting voor de euro richting voor vandaag wel verteld. Wij denken dat de euro nog altijd naar 1,06 dollar koerst. Jackson Hole deze week kent dezelfde agenda als alle maatgevende centrale banken wereldwijd op tafel hebben liggen. Wij denken overgiens dat de Fed op 20 september geen rentewijziging doorvoert", aldus Mevissen. De inkoopmanagersindices uit de eurozone en het VK leerden dat de Duitse economie er nog het zwakste bij staat. De voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex van het land daalde veel meer dan verwacht naar 44,7, waarmee de krimp voor de Duitse economie voelbaar versnelde, vooral dus door een verzwakking in de dienstensector. De Britse economie leek bij vorige cijferedities nog aardig stand te houden, maar vandaag bleek de voorlopige index te zijn gedaald van 50,8 in juli naar 47,9 voor augustus. In de VS staan vandaag ook de inkoopmanagersindices voor augustus op de agenda, met verder de verkoop van nieuwe woningen en de wekelijkse olievoorraden. De eurozone publiceert vandaag in de tweede helft van de middag nog het voorlopige consumentenvertrouwen. De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0818 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8539 Britse pond. Het Britse pond zakte 0,5 procent en noteerde op 1,2671 dollar. Bron: ABM Financial News

