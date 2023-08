Adyen koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdagochtend de wind in de rug, onder aanvoering van Adyen.

De AEX stijgt aan het einde van de ochtend met 0,3 procent naar 740,70 punten.

Beleggers, die in afwachting zijn van de kwartaalcijfers van Nvidia vanavond, konden zich vanochtend al buigen over de voorlopige inkoopmanagersindices. Die gaven weinig reden tot vreugde.

De economie van de eurozone is in augustus nog harder gekrompen, door vooral een slechte prestatie in de dienstensector. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wijst erop dat de dienstensector in de eurozone nu ook "tekenen van verzwakking" laat zien. Vooral de Duitse dienstensector is hier debet aan. "Dit voedt de discussie of de Duitsland de zieke man van Europa is", aldus De la Rubia.

"We hebben het de afgelopen dagen veel over de misère in China gehad, maar Europa zou Europa niet zijn als we ook niet zelf een fors portie ellende hadden. Ieder huisje heeft zijn kruisje zeg maar", schreeft marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een commentaar. Hij noemde de conditie van de Europese economie “echt belabberd".

De marktreactie was niet mals te noemen, zag Mevissen. "Doordat de cijfers nu wijzen op een flinke afkoeling van de economie werden de verwachtingen voor het beleid van de ECB naar beneden bijgesteld. Gisteren prijsden markten nog een kans van 58 procent in op een extra rentestap voor de ECB in september, maar nu is dat nog maar 42 procent." De rentes daalden dan ook flink.

De euro/dollar handelt op 1,0812 en olie wordt een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Adyen gaat aan de leiding in de AEX met een koerswinst van 4,1 procent, na het koersverlies van tientallen procenten in de afgelopen dagen. UBS halveerde vandaag nog wel het koersdoel voor Adyen.

Verder won DSM-Firmenich 1,2 procent en AkzoNobel 0,8 procent. De grootste daler was Besi, met een verlies van 1,8 procent. ASMI leverde ook 0,4 procent. Verder verloren alleen ABN AMRO en Philips aan beurswaarde.

In de AMX gingen sectorgenoten WDP en CTP aan de leiding met koerswinsten van 1,8 en 1,3 procent. De enige echte daler was Alfen met 5,8 procent na cijfers. Die bleven achter op de prognoses, oordeelde zakenbank Jefferies. Eerder deze maand verlaagde Alfen al de outlook voor dit jaar.

Bij de smallcaps won Accsys 3,6 procent en Vivoryon 2,9 procent. Kendrion daalde na cijfers 0,3 procent. Analisten van Edison spraken van een goede omzetgroei bij Kendrion, maar Degroof Petercam verlaagde het koersdoel met 2 euro naar 17 euro. Volgens Degroof zijn de vooruitzichten van Kendrion op de middellange termijn veelbelovend, maar is de korte termijn wat onvoorspelbaar door alle economische onzekerheid.

Het grootste verlies kwam voor rekening van Fastned, dat 2,8 procent daalde.

Het lokaal genoteerde Cabka won 10,3 procent en Nepi Rockcastle daalde na cijfers met 4,5 procent,