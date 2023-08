Degroof verlaagt koersdoel Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Kendrion verlaagd van 19,00 naar 17,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Frank Claassen. Volgens Claassen waren de kwartaalcijfers die Kendrion vanochtend presenteerde lager dan zijn taxaties, "als gevolg van hogere kosten". De omzetgroei van 8 procent was een kleine meevaller, aldus de analist, maar de genormaliseerde EBITDA van 14 miljoen euro was ruim 2 miljoen euro minder dan Degroof had voorzien. En ook de nettowinst met 3,7 miljoen viel de analist tegen. Hij rekende op 5,4 miljoen euro. Volgens Claassen zijn de vooruitzichten van Kendrion op de middellange termijn "veelbelovend", maar is de korte termijn wat onvoorspelbaar door alle economische onzekerheid. Degroof acht dat kostenbesparingen nodig zijn, gezien het lagere activiteitenniveau. "We zullen onze taxaties herzien om de zwakkere kwartaalresultaten en de voorzichtige outlook te weerspiegelen", zei Claassen. Het aandeel Kendrion daalt woensdag 0,7 procent naar 15,04 euro. Bron: ABM Financial News

