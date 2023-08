Groene opening op Damrak, Alfen 10% lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals verwacht, hoger geopend. De AEX steeg kort na de start van de handel met 0,2 procent naar 739,37 punten. In de hoofdindex ging Adyen aan de leiding met een koerswinst van 1,8 procent, na tientallen procenten koersverlies in de afgelopen dagen. ArcelorMittal won 0,7 procent. Besi was de grootste daler, maar met een bescheiden verlies van 0,2 procent. Allfunds ging aan kop in de AMX met een koerswinst van 2,5 procent. Air France-KLM steeg 0,7 procent. Alfen verloor na cijfers 10,0 procent, ondanks dat Alfen eerder deze maand al met een outlookverlaging kwam. Kendrion daalde in de AScX met 3,8 procent na cijfers. Daar stond Accsys tegenover met een winst van 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

