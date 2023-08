Beursblik: goede omzetgroei voor Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal een goede omzetgroei geboekt. Dit stelde analist Johan van den Hooven van Edison tegenover ABM Financial News.

Afgelopen kwartaal steeg de omzet met 8 procent. Dat was 5 procent in het eerste kwartaal. En de autonome omzetgroei van 9 procent was beter dan verwacht, aldus de analist. De doorgevoerde prijsverhogingen kenden een grotere impact, "maar ook de volumes waren beter in het tweede kwartaal", merkte Van den Hooven op.

De analist ziet dat Kendrion vooral last heeft in het industriële segment van de lagere economische activiteit in Duitsland en China. "Vooral bij industrial brakes". Maar Automotive liet een herstel zien.

Van den Hooven merkte verder op dat de EBITDA met 2 procent steeg, terwijl die in het eerste kwartaal nog met 7 procent daalde. De marge is nog wel lager, maar Kendrion zegt dat daling in de brutomarge minder aan het worden is, "dus dat is een goed uitgangspunt voor de tweede helft", vindt de analist.

"Kendrion geeft wel aan dat de marktomstandigheden moeilijker worden, vooral in Duitsland en China dus zijn ze voorzichtig voor de rest van het jaar. Daartegenover staat het opstarten van de nieuwe fabriek in China die zeker zal gaan bijdragen aan de groei", besloot de analist.