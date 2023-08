Beursblik: Alfen blijft in tweede kwartaal achter bij prognose Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het tweede kwartaal slechter gepresteerd dan verwacht. Dit stelde zakenbank Jefferies woensdag in een reactie na de kwartaalupdate van de onderneming. De neergang bij EV Charging in het tweede kwartaal vertaalde zich in een EBITDA van 8,4 miljoen euro, een daling van 58 procent. Dat was 48 procent onder de analistenconsensus van 16,3 miljoen euro. De volumes bij EV Charging daalden met 62 procent. Jefferies verwacht na de kwartaalcijfers een dubbelcijferige verlaging van de analistenconsensus voor de EBITDA voor dit jaar. De bank wees woensdag ook op de nettoschuld van 78,7 miljoen euro tegen een nettokaspositie van 4,4 miljoen euro aan het einde van 2022, dat volgens de bank een indicatie is voor hoger dan verwachte uitgaven gezien het opgelopen werkkapitaal naar 47,5 miljoen euro en een stijging met 10,0 miljoen euro van het investeringsniveau. Jefferies hanteert een Houden-advies met een koersdoel van 55,00 euro voor het aandeel Alfen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.