Positieve start voor AEX verwacht

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren rond de klok van acht uur 0,2 procent hoger. Beleggers zijn in afwachting van de cijfers van Nvidia vanavond en een serie voorlopige inkoopmanagersindexen. De verwachtingen zijn hooggespannen, nadat Nvidia in mei met een sterke outlook kwam voor het tweede kwartaal. Onderdeel van de toekomstige groei is kunstmatige intelligentie. Topman CEO Jensen Huang liet bij de resultaten over het eerste kwartaal blijken dat de sterkere focus op AI door grote techbedrijven zoals Microsoft en Alphabet zal leiden tot hogere omzetten op de korte termijn. Donderdag start de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Hoewel het evenement in Jackson Hole soms het risico loopt overdreven academisch te zijn, zal het dit jaar waarschijnlijk belangrijk zijn voor de markten, denken valutaspecialisten van Monex Europe. "Het is een gelegenheid om meer informatie te verzamelen over hoe dicht centrale banken, en de Fed in het bijzonder, bij het einde van de verkrapping zijn." Marktkenners gaan ervan uit dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voorzichtig zal zijn met uitspraken over het toekomstige rentebeleid. De euro/dollar handelde op 1,0859 en olie werd iets duurder vanochtend. Bedrijfsnieuws Alfen heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien oplopen, maar de winstgevendheid onder druk zien staan. Vorige week verraste Alfen de markt al met een verlaging van de outlook. Kendrion heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet geboekt, maar uitte zich wel voorzichtig over de tweede jaarhelft en kondigde maatregelen aan, waaronder lagere investeringen en werktijdverkorting. Randstad zou winsten in België onttrekken aan de fiscale verplichting en deze in Zwitserland onderbrengen, zo schreef De Tijd. Randstad zou een claim van ruim 72 miljoen euro tegemoet kunnen zien. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index eindigde dinsdag 0,3 procent in het rood op 4.387,55 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent naar 34.288,83 punten, maar de Nasdaq won 0,1 procent op 13.505,87 punten. Bron: ABM Financial News

