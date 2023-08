Kendrion voorzichtig over tweede jaarhelft

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet geboekt, maar uitte zich wel voorzichtig over de tweede jaarhelft en kondigde maatregelen aan. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

Op jaarbasis steeg de omzet met 8 procent naar 136,9 miljoen euro. ING rekende op 131,2 miljoen euro. Zowel het industriële segment als de autosector droeg bij aan de omzetgroei.

De genormaliseerde EBITDA steeg van 13,7 miljoen naar 14,0 miljoen euro. Hier ging ING uit van een daling tot 10,1 miljoen euro. De nettowinst bleef onveranderd op 3,7 miljoen euro.



CEO Joep van Beurden sprak woensdag van een "solide" halfjaar, "ondanks de verslechterende marktomstandigheden". De topman wees op de impact van de hoge inflatie en merkte op dat het activiteitenniveau in het industriële segment vertraagde, vooral in Duitsland en China. "Het verwachte coronaherstel in China kwam er niet en de Duitse economie kende drie kwartalen van stagnatie", somde de CEO op.

De nettoschuld steeg naar 161 miljoen euro. ING hield rekening met een stijging tot ruim 162 miljoen euro als gevolg van de uitkering van het dividend in mei en de laatste investeringen in de Chinese fabriek in het tweede kwartaal. De fabriek werd in mei officieel in gebruik genomen, waarna begin juli de verhuizing naar de nieuwe locatie startte. Woensdag meldde Kendrion dat de fabriek volledig operationeel is.

De doelstelling is om in 3 tot 4 jaar de Chinese omzet met behulp van deze nieuwe fabriek te verhogen van iets meer dan 50 miljoen euro naar 100 miljoen euro. En dan is er nog een optie voor een fase 2 op hetzelfde terrein om nog eens 40 tot 50 miljoen euro omzet toe te voegen, zei CEO Joep van Beurden in mei tegen ABM Financial News.

Outlook

Kendrion verwacht dat de economische activiteit in de rest van het jaar laag zal blijven. Het bedrijf neemt daarom maatregelen om de winstgevendheid te beschermen. Zo wordt er minder geïnvesteerd en zal er in een Duitse fabriek werktijdverkorting worden ingevoerd.

"De langetermijnvooruitzichten blijven positief met groeikansen door de wereldwijde transitie naar elektrificatie en schone energie", benadrukte het bedrijf woensdag.

Kendrion mikt tussen 2019 en 2025 op onder meer een autonome groei van 5 procent en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. In 2022 was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021.