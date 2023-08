Randstad ontwijkt fiscale verplichtingen in België - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad zou winsten in België onttrekken aan de fiscale verplichting en deze in Zwitserland onderbrengen. Dit schreef de Belgische zakenkrant De Tijd woensdag op basis van inzichten bij de Bijzondere Belastingdienst van België. Deze zou inmiddels al voor 72,7 miljoen euro aan claims op Randstad hebben klaar liggen wegens fiscaal misbruik. De Belgische Randstad-bedrijven zijn leningen aangegaan bij de Zwitserse tak van Randstad en betalen de rentes daarop met inkomsten uit België. Dankzij een ruling met de Zwitserse fiscus betaalt Randstad maar 1,87 procent belasting op de rentes die naar Zwitserland stromen. Zonder die ruling zou een tarief van 21,50 procent gelden. In België betalen de Randstad-bedrijven geen belasting op die bedragen, omdat ze officieel al in Zwitserland worden belast. Randstad boekte vorig jaar in België en Luxemburg een omzet van ruim 1,6 miljard euro, zo meldde De Tijd. Het bedrijf heeft er ruim 2.400 bedrijfsmedewerkers, gemiddeld 44.000 uitzendkrachten per week en ruim 330 kantoren. Bron: ABM Financial News

