Omzet Alfen nog wel omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien oplopen, maar de winstgevendheid onder druk zien staan. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. In het afgelopen halfjaar steeg de omzet op jaarbasis met 9 procent tot 223,9 miljoen euro. De omzet uit energieopslag steeg met 526 procent en die bij Smart Grid met 20 procent, terwijl de opbrengsten uit apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen met 36 procent afnamen tot 79,6 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 30,5 procent tegen 35,3 procent een jaar eerder. Die daling schreef Alfen woensdag volledig toe aan een verandering van de mix richting energieopslag. De aangepaste EBITDA kwam uit op 21,1 miljoen euro en maakte in de verslagperiode 9,4 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 37,3 miljoen euro en 18,1 procent. De margedaling is vooral het gevolg van de lagere volumes bij het elektrisch laden, wat volgens Alfen een tijdelijke kwestie zal zijn. De aangepaste nettowinst daalde met 60 procent naar 10,1 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2022 stond daar 25,3 miljoen euro. Alfen stelde woensdag per eind juni over een kaspositie te beschikken van 66,3 miljoen euro. Outlook Voor dit jaar rekent Alfen op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Eerder deze maand verlaagde Alfen de omzetoutlook die eerder nog op 540 tot 600 miljoen euro lag. De orderportefeuille voor energieopslag is voor meer dan 170 miljoen euro gevuld, waarvan naar verwachting meer dan de helft in de tweede helft van 2023 wordt uitgevoerd. Alfen herhaalde de doelstellingen voor de middellange termijn, zoals afgegeven tijdens de beleggersdag in mei dit jaar. Alfen wil op middellange termijn een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren. Verder wil Alfen dat de investeringen minder dan 5 procent van de omzet bedragen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.