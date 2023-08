Vopak start met bouw vierde LNG-tank in Rotterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Gate terminal en diens aandeelhouders Vopak en Gasunie hebben definitief besloten een nieuwe LNG-tank te bouwen van 180.000 kubieke meter in de Rotterdamse haven. Dit maakte Vopak woensdag bekend. De uitbreiding bestaat naast de nieuwe LNG-opslagtank ook uit extra hervergassingscapaciteit van 4 miljard kubieke meter per jaar. De nieuwe capaciteit is al verhuurd op basis van langlopende commerciële overeenkomsten en zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 operationeel zijn. Met de investering is ongeveer 350 miljoen euro gemoeid. De beoogde financieringsstructuur van deze uitbreiding is ongeveer 15 procent van de kosten te financieren met eigen vermogen en ongeveer 85 procent te financieren via een 'non-recourse' projectfinanciering waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. De projectfinanciering zal naar verwachting eind 2023 zijn afgerond. De eigen bijdrage van Vopak zal ongeveer 26 miljoen euro bedragen en de cash out zal naar verwachting in de komende jaren plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.