Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van de cijfers van Nvidia en een aantal eerste inkoopmanagersindices.

IG voorziet een openingswinst van 48 punten voor de Duitse DAX, een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, geholpen door een aanvankelijk stijgende Nasdaq-index in de Verenigde Staten, waar de technologiewaarden in Europa van konden meeprofiteren.

Optimisme over de resultaten van Nvidia, dat sterk zou kunnen profiteren van de hausse in kunstmatige intelligente online-toepassingen, leek de koersen op te stuwen. Ook in Azië was de handel dinsdag positief gestemd.

De aandacht van beleggers lag ook bij de aankomende jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Volgens Niels Christensen van Nordea zijn de markten "erg snel" met het inprijzen van renteverlagingen door de Federal Reserve.

Met de hoge inflatie en een zeer solide arbeidsmarkt zal het tijd kosten om de economie te laten vertragen, volgens hem. "De Fed zegt dat de rente langer hoog blijft en de markt luistert niet." Christensen denkt dat de dollar kan aansterken na de recente sterke economische cijfers uit de VS, op de verwachting van een verdere renteverhoging door de Fed.



Bedrijfsnieuws

In navolging van de winst op de Nasdaq stegen de koersen van de halfgeleideraandelen. ASMI en ASML stegen 2,8 en 3,3 procent in Amsterdam en in Parijs won STMicroelectronics ook 2,5 procent. Infineon steeg 2,7 procent in Frankfurt.

Staalbedrijf ArcelorMittal behoorde ook tot de sterke stijgers, na positieve cijfers over de mondiale staalproductie, alsmede treinenbouwer Alstom. Industrieel concern Siemens en softwarereus SAP waren ook winnaars.

Consumentengoederenmakers zoals L'Oréal, Pernod Ricard en Danone verloren terrein, evenals supermarktnamen Ahold en Carrefour.

Betaalbedrijf Adyen bleef de gebeten hond. Het aandeel daalde 1,5 procent in Amsterdam.

ARM Ltd, het Britse bedrijf dat circuits ontwerpt die in miljarden elektronische apparaten zitten, meldde een winstdaling van meer dan 50 procent in het afgelopen kwartaal, in aanloop naar een beursgang die waarschijnlijk de grootste van het jaar wordt.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen, na dinsdag overwegend lager te zijn gesloten, terugzakkend na een positieve start, op matige resultaten van winkelketen Macy's en lagere kredietratings voor banken.



Maandag waren technologie-aandelen nog erg in trek met Nvidia als een van de grote stijgers in aanloop naar kwartaalcijfers woensdag. De verwachtingen voor de resultaten van Nvidia zijn hoog gespannen door de hype rond AI-toepassingen waar het bedrijf van denkt te zullen profiteren. "Nvidia kan maar beter zijn omzetverwachting van 11 miljard dollar voor het afgelopen kwartaal halen, anders is er een kans dat we een aanzienlijke neerwaartse correctie zien", waarschuwde Swissquote Bank.

Intussen ging de aandacht ook uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming. Daar zal Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak geven "waarschijnlijk de volgende lakmoesproef wordt voor de markten", zei Richard Hunter van Interactive Investor. De grote vraag is of de rente nog zal worden verhoogd en hoe snel hij weer omlaag kan. "De strijd tegen inflatie is nog niet voorbij, zoals we zagen aan de laatste consumentenprijsindex", zei Hunter.

Dinsdag verlaagde kredietbeoordelaar S&P Global Ratings zijn ratings voor KeyCorp, Comerica en andere banken. Deze banken krijgen te maken met hogere financieringskosten nu klanten hun spaargeld verhuizen naar andere banken die meer spaarrente geven. Tegelijkertijd is een andere bron van liquiditeit voor de banken, veilige effecten, in waarde gedaald.

Na een stijging tot een nieuwe top op 4,339 procent maandag, het hoogste niveau sinds 2007, daalde de tienjaarsrente dinsdag weer.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Dinsdag bleken er in juli in de VS 2,2 procent minder bestaande woningen te zijn verkocht dan in juni. De gemiddelde verkoopprijs steeg wel met 1,9 procent.

Door de hogere hypotheekrente is het voor veel huiseigenaren minder aantrekkelijk geworden om hun woning te verkopen. Het krappere aanbod is goed voor Amerikaanse huizenbouwers, stelde makelaarsvereniging NAR dinsdag. De sector die nieuwbouwwoningen produceert werd dit jaar al 31 procent meer waard op de beurs.

Bedrijfsnieuws

Retailer Macy's boekte 8 procent minder omzet en leed verlies in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf gaat 200 miljoen besparen op de kosten. Het aandeel kelderde 14 procent.

Doe-het-zelfketen Lowe's presteerde boven verwachting en hield vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het aandeel klom 4 procent.

De Chinese zoekmachine Baidu behaalde in het tweede kwartaal meer omzet en zag de winst met tientallen procent stijgen. CEO Robin Li was te spreken over de prestaties en zei dat generatieve AI en taalmodellen grote kansen bieden. Het aandeel steeg 3 procent.

Videovergaderdienst Zoom Video Communications boekte maandag nabeurs meer omzet en winst. De kwartaalresultaten waren beter dan verwacht maar het aandeel daalde toch 1,1 procent.

Microsoft diende een nieuw overnameplan in voor Activision Blizzard bij de Britse mededingingsautoriteit CMA. De Britse autoriteit ging akkoord met de overname van VMWare door Broadcom.

