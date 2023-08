Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, voor de tweede dag op rij, door zorgen over de Chinese economie. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie, sloot 0,6 procent lager op 79,64 dollar. De septemberfuture, die dinsdag expireerde, sloot 0,5 procent lager op 80,35 dollar. "De olieprijs heeft deze maand tot dusverre tamelijk sterk gefluctueerd maar handelt nu iets lager dan waar hij begon", zei Craig Erlam van Oanda. Erlam is geneigd niet te veel aandacht te schenken aan de beweging, omdat er fundamenteel niet veel lijkt te zijn veranderd. "Er was altijd een risico dat de Amerikaanse rente langer hoog blijft, terwijl het economische herstel in China al maanden in het slop zit, wat ook geldt voor de Chinese reactie daarop." Volgens Erlam moet er een significante verandering komen in de trend van de Chinese economische cijfers om de vooruitzichten voor ruwe olie serieus te wijzigen "en dat hebben we niet gezien."



Stephen Innes van SPI Asset Management denkt dat er "op zijn minst een besmettingsrisico is in China", maar er zijn ook zorgen dat dit wereldwijd kan doorwerken. Een sterke daling van de Russische roebel kan intussen het vermogen beperken van Rusland om zijn export van ruwe olie verder terug te schroeven, volgens Peter Cardillo van Spartan Capital. Dit zou kunnen leiden tot een scheur in het front van de OPEC+-olieproducenten die met hun productiebeperkingen de prijs van olie hoog proberen te houden. Woensdag volgen de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Economen rekenen op een daling met 4,24 miljoen vaten, door actievere raffinaderijen en versnellende export. Bron: ABM Financial News

