Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond verdeeld maar overwegend lager, terugzakkend na een positieve start.

De S&P500-index daalde 0,45 procent tot 4.391,54 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 34.305,82 punten en de technologie-index Nasdaq steeg 0,2 procent tot 13.521,52 punten.



Maandag waren technologie-aandelen erg in trek met Nvidia als een van de grote stijgers in aanloop naar kwartaalcijfers woensdag. Dinsdag noteert het aandeel licht lager.

Tesla, ook een stijger maandag, gaf de koerswinst dinsdag wel een vervolg, en ook Alphabet en Microsoft beperkten de verliezen voor de S&P500.

De verwachtingen voor de resultaten van Nvidia zijn hoog gespannen door de hype rond AI-toepassingen waar het bedrijf van denkt te zullen profiteren. "Nvidia kan maar beter zijn omzetverwachting van 11 miljard dollar voor het afgelopen kwartaal halen, anders is er een kans dat we een aanzienlijke neerwaartse correctie zien", waarschuwde Swissquote Bank.

De opwinding werd vergroot door chipontwerper ARM, een onderdeel van Softbank, dat maandagavond een stap zette naar waarschijnlijk de grootste beursgang van dit jaar.

Intussen gaat de aandacht ook uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming. Daar zal Fed-voorzitter Jerome Powell een toespraak geven "waarschijnlijk de volgende lakmoesproef wordt voor de markten", zei Richard Hunter van Interactive Investor. De grote vraag is of de rente nog zal worden verhoogd en hoe snel hij weer omlaag kan. "De strijd tegen inflatie is nog niet voorbij, zoals we zagen aan de laatste consumentenprijsindex", zei Hunter.

Dinsdag verlaagde kredietbeoordelaar S&P Global Ratings zijn ratings voor KeyCorp, Comerica en andere banken. Zij krijgen te maken met hogere financieringskosten nu klanten hun spaargeld verhuizen naar andere banken die meer spaarrente geven. Tegelijkertijd is een andere bron van liquiditeit voor de banken, veilige effecten, in waarde gedaald.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. De bestaande woningverkopen in de VS zijn in juli gedaald met ongeveer 2 procent, maar de gemiddelde huizenprijs steeg met een vergelijkbaar percentage.

De dollar sterkte aan na sterke economische cijfers die de kans vergroten op meer renteverhogingen door de Fed. De euro/dollar daalde 0,4 procent tot 1,0854. WTI-olie deed een stap terug en kostte iets minder dan 80 dollar, door zorgen over de vertragende economische groei in China.

Na een stijging tot een nieuwe top op 4,339 procent maandag, het hoogste niveau sinds 2007, daalde de tienjaarsrente dinsdag weer.

Bedrijfsnieuws

De Chinese zoekmachine Baidu behaalde in het tweede kwartaal meer omzet en zag de winst met tientallen procent stijgen. CEO Robin Li was te spreken over de prestaties en zei dat generatieve AI en taalmodellen grote kansen bieden. Het aandeel steeg 3 procent.

Videovergaderdienst Zoom Video Communications boekte maandag nabeurs meer omzet en winst. De kwartaalresultaten waren beter dan verwacht maar het aandeel daalde toch 2 procent.

Doe-het-zelfketen Lowe's presteerde boven verwachting en hield vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het aandeel klom 4 procent.