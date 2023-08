Lusteloze belegger drukt resultaat Flatex Degiro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) Flatex Degiro heeft in het eerste halfjaar minder omzet geboekt, omdat klanten minder handelden, waardoor de fee-inkomsten daalden. Dat maakte de onlinebroker dinsdag nabeurs bekend. Het aantal transacties daalde met ruim 22 procent, van 38,1 miljoen naar 29,5 miljoen, doordat klanten gemiddeld nog maar 24 transacties deden, tegen 35 in de eerste helft van 2022. Hierdoor daalde de omzet met 10 procent tot 189 miljoen euro. Het EBITDA-resultaat daalde zelfs met 46 procent tot 48,5 miljoen euro en de winst voor belastingen halveerde ruimschoots tot 31,1 miljoen euro. Zonder bijzondere posten bedroeg de winstdaling 25 procent. Het aantal medewerkers steeg met 14 procent tot 1.321. Flatex Degiro kreeg er in de eerste helft van het jaar meer dan 186.000 nieuwe klantrekeningen bij. Ook werd de basis gelegd voor een groei van de fee-inkomsten per transactie, hoewel dit nog niet goed zichtbaar werd doordat beleggers minder actief waren, stelde de broker. De rente die het bedrijf rekent voor margin-leningen werd verhoogd in verband met het nieuwe renteklimaat. Gezien het slappe beursklimaat is het bedrijf van plan de kosten voor marketing en reclame dit jaar aanzienlijk terug te schroeven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.