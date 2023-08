Meer winst voor Nepi Rockcastle Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nepi Rockcastle heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer inkomsten geboekt en ook meer winst gemaakt. Dit maakte het vastgoedfonds met bezittingen in onder meer Bulgarije, Slowakije en Roemenië, en met een notering aan het Amsterdamse Damrak dinsdagavond bekend. De EPRA-winst per aandeel steeg op jaarbasis van 22,88 naar 27,93 eurocent. De inkomsten stegen met 23 procent naar 241 miljoen euro dankzij een "sterke" huurgroei. Ook wees het vastgoedfonds op de overnames die het deed. Slechts 2,8 procent van de portefeuille was eind juni niet verhuurd. Een jaar eerder was dit 3,4 procent. Verder meldde Rockcastle dat er afgelopen halfjaar bijna 10 procent meer bezoekers kwamen naar de winkelcentra van het fonds. De operationele kosten stegen met 2 procent. Nepi Rockcastle verwacht dit jaar een "robuuste" groei en denkt dat er ruimte is om een hoger dividend te kunnen uitkeren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.