Randstad en tech blinken uit in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, na een aantal verliesdagen waarbij vooral Adyen de gebeten hond was. De AEX steeg 0,6 procent tot 738,21 punten.

Na een slechte beursweek, zijn er volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx voor de AEX "nieuwe technische verzwakkingen ontstaan, waardoor de komende periode rekening moet worden gehouden met aanhoudende verkoopdruk."

Het Damrak trok zichzelf dinsdag op aan een overwegend hoger slot op Wall Street, waar tech in trek was. Nvidia was een van de grote stijgers in aanloop naar de kwartaalcijfers op woensdag. De verwachtingen zijn hooggespannen. "Nvidia kan maar beter zijn omzetverwachting van 11 miljard dollar voor het afgelopen kwartaal halen, anders is er een kans dat we een aanzienlijke correctie zien", waarschuwde Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig, met louter cijfers over de huizenmarkt in Nederland en de Verenigde Staten. De bestaande woningverkopen in de VS daalden in juli harder dan verwacht. In Nederland blijven de huizenprijzen op jaarbasis dalen, maar op maandbasis was er wel een plusje.

Beleggers kijken uit naar een waarschijnlijke katalysator later in de week, wanneer de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell een toespraak zal houden op het Jackson Hole symposium.

De woorden van Powell zullen "waarschijnlijk de volgende vuurproef zijn voor de markten, waarbij commentaar over de vooruitzichten waarschijnlijk bijzonder kritisch zal worden bekeken," aldus Interactive Investor.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maandag tot ruim 4,36 procent en daarmee het hoogste niveau in 16 jaar. Dinsdag noteerde de tienjaarsrente op 4,34 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0851. WTI-olie kostte minder dan 80 dollar.

Stijgers en dalers

Chippers ASMI en ASML stegen dinsdag gemiddeld 3 procent en ook Besi eindigde in het groen. Randstad won bijna 3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane voor de uitzender, met een koersdoel van 61,40 euro.

ArcelorMittal won ook bijna 3 procent. De mondiale staalproductie is in juli, na dalingen in april, mei en een heel kleine krimp in juni, weer gestegen. De stijging bedroeg 6,6 procent.

Wolters Kluwer leverde meer dan anderhalf procent in, net als Adyen, dat sinds de halfjaarcijfers vorige week elke beursdag verlies leed.

In de AMX steeg CTP ruim 4 procent en WDP en Air France-KLM stegen gemiddeld 2 procent.

Just Eat Takeaway stond net als maandag onder druk. Het aandeel verloor meer dan 2 procent. Boodschappenbezorger Getir schrapt wereldwijd 2.500 banen.

JDE Peet's verloor ook ruim 2 procent nadat ING het advies voor de koffiespecialist verlaagde van Kopen naar Houden.

Galapagos werd ook meer dan 2 procent goedkoper terwijl hekkensluiter Van Lanschot Kempen bijna 3 procent moest laten gaan.

Bij de smallcaps deed Pharming goede zaken, met een winst van ruim 4,5 procent. Accsys steeg bijna 5 procent.

Fastned verloor 4,5 procent. Verder bleven de verliezen beperkt tot minder dan een procent voor onder meer B&S Group.

Het lokaal genoteerde Cabka daalde licht na het publiceren van cijfers.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot overwegend lager.