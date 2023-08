Wall Street richting groene opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel 0,6 procent in de plus. De Nasdaq lijkt 0,8 procent hoger van start te gaan.

Daarmee krijgt het overwegend hogere slot van maandag een vervolg, waarbij techaandelen in trek waren. Nvidia was een van de grote stijgers in aanloop naar de kwartaalcijfers op woensdag. Ook Tesla behaalde een duidelijke winst.

De verwachtingen voor de resultaten van Nvidia zijn hooggespannen. "Nvidia kan maar beter zijn omzetverwachting van 11 miljard dollar voor het afgelopen kwartaal halen, anders is er een kans dat we een aanzienlijke neerwaartse correctie zien", waarschuwde Swissquote Bank.

Opvallend genoeg steeg de Amerikaanse tienjaarsrente maandag tot ruim 4,36 procent en daarmee het hoogste niveau in 16 jaar. Dinsdag noteerde de tienjaarsrente op 4,32 procent.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Alleen de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in juli staan op de rol.

Beleggers denken dat de speech van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell op het Jackson Hole symposium een mogelijke aanjager kan worden.

De woorden van Powell zullen "waarschijnlijk de volgende vuurproef zijn voor de markten, waarbij commentaar over de vooruitzichten waarschijnlijk bijzonder kritisch zal worden bekeken. De strijd tegen de inflatie, zoals blijkt uit de recente consumentenprijsindex, is nog niet voorbij, met een niveau dat nog steeds boven de Fed-doelstelling van 2 procent ligt," aldus Interactive Investor.

De euro/dollar daalde dinsdagmiddag tot 1,0887. WTI-olie kostte circa 80 dollar.

Bedrijfsnieuws

Baidu heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald en zag de winst met tientallen procent stijgen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine. CEO Robin Li was te spreken over de prestaties en merkte op dat generatieve AI en omvangrijke taalmodellen grote kansen bieden aan Baidu. Het aandeel gaat een 4,5 procent hogere opening tegemoet.

Zoom Video Communications heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit bleek maandagavond nabeurs uit de kwartaalcijfers van de videovergaderdienst. De resultaten waren beter dan verwacht en ook de outlook werd positief ontvangen. Het aandeel steeg in de voorbeurshandel ruim een procent.

Lowe's heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, zo bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse doe-het-zelfketen. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel tot 2,5 procent hoger.

Macy's heeft in het tweede kwartaal de omzet en het resultaat zien afnemen, maar de dalingen vielen mee. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Amerikaanse retailbedrijf. Ondanks de aanhoudende macro-economische onzekerheid, handhaafde Macy's de outlook voor heel 2023. Het aandeel gaat dinsdag een 3 procent lagere opening tegemoet.

Tesla steeg maandag ruim 7 procent en lijkt daar vandaag een koerswinst van ruim 3 procent aan toe te kunnen voegen bij de opening.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot maandag 0,7 procent hoger op 4.399,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.463,69 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.497,59 punten.