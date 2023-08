Beursblik: bescheiden omzetgroei Kendrion verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal een "bescheiden" omzetgroei geboekt. Dit verwachten analisten van ING in een vooruitblik op de cijfers die op woensdag 23 augustus worden gepresenteerd. De bank houdt rekening met een omzetgroei van een paar procent, zowel in het industriële segment als in de autosector. De totale omzet kwam vermoedelijk uit op 131,2 miljoen euro tegen 126,9 miljoen euro vorig jaar. ING verwacht verder een genormaliseerde EBITDA van 10,1 miljoen euro. Dat was 13,7 miljoen euro een jaar geleden in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar had Kendrion een relatief hoog niveau van kosten van verkochte goederen en hoge personeelskosten van 39 miljoen euro. ING verwacht een verdere toename in het tweede kwartaal door de extra kosten met betrekking tot de nieuwe Chinese fabriek. Maar die nieuwe Chinese fabriek zal wel bijdragen aan de omzet in de toekomst, onderstreepten de analisten. De bank houdt ook rekening met een stijging van de nettoschuld tot ruim 162 miljoen euro als gevolg van de uitkering van het dividend in mei en de laatste investeringen in de Chinese fabriek in het tweede kwartaal van 2023. Kendrion geeft meestal geen concrete vooruitzichten af voor het lopende jaar, maar ING verwacht wel dat het management de doelstellingen voor de middellange termijn herhaalt. Ook hoopt ING wat indicaties te krijgen hoeveel de Chinese fabriek zal gaan bijdragen, net als overige kosten die werden gemaakt voor de opstart van de fabriek. ING heeft een koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 22,50 euro. Dinsdagmiddag noteerde het aandeel op 15,16 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.