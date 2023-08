Omzetdaling en rode cijfers voor Macy's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het tweede kwartaal de omzet en het resultaat zien dalen, maar de dalingen vielen mee. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Amerikaanse retailbedrijf. "In het tweede kwartaal boekten we beter dan verwachte omzet- en winstcijfers", zei CEO Jeff Gennette in een toelichting. De omzet daalde op jaarbasis van 5,6 miljard naar 5,1 miljard dollar. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 8,2 procent. De brutomarge liep terug van 38,9 naar 38,1 procent en waar Macy's vorig jaar nog een nettowinst boekte van 275 miljoen dollar, leed het bedrijf afgelopen kwartaal een verlies van 22 miljoen dollar. Op aangepaste basis verdiende Macy's afgelopen kwartaal 0,26 dollar per aandeel. Dat is flink meer dan de 0,14 dollar per aandeel waarop analisten geraadpleegd door FactSet mikten. Outlook "Vanwege de aanhoudende macro-economische druk en onzekerheid", zei Macy's voorzichtig te blijven, maar de outlook voor dit jaar wel te handhaven. Macy's mikt op een omzet in 2023 van 22,8 tot 23,2 miljard dollar. Op vergelijkbare basis zal de omzet met 6 tot 7,5 procent dalen. Verder voorziet de retailer een aangepaste winst per aandeel van 2,70 tot 3,20 dollar. De retailer wil dit jaar flink op de kosten besparen, zo’n 200 miljoen dollar. In de Amerikaanse voorbeurshandel daalde het aandeel Macy's dinsdag 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

