Krimp Lowe's valt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse doe-het-zelfketen. "We blijven vertrouwen houden in de middellange- tot langetermijnvooruitzichten voor de doe-het-zelfsector", zei CEO Marvin Ellison in een toelichting. De nettowinst daalde van 3,0 miljard tot 2,7 miljard dollar, of 4,56 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst per aandeel van 4,47 dollar. De omzet daalde van 27,5 miljard tot 25,0 miljard dollar, wat gelijk was aan de marktverwachting. De vergelijkbare winkelomzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, kromp in het tweede kwartaal met 1,6 procent. Analisten rekenden op een krimp van 2,6 procent. Lowe's wees op de lagere vraag naar klusproducten en de dalende prijzen voor timmerhout. Het bedrijf zag wel herstel in het voorjaar. Lowe's bevestigde dinsdag de outlook voor heel 2023 en rekent nog altijd op een omzet van 87 tot 89 miljard dollar en een vergelijkbare krimp van 2 tot 4 procent. De aangepaste winst per aandeel wordt geschat op 13,20 tot 13,60 dollar. In mei verlaagde de keten de outlook voor dit jaar nog. Daarvoor ging Lowe's uit van een omzet van 88 tot 90 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 13,60 tot 14,00 dollar. Het aandeel noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.