Boodschappendienst Getir schrapt 2.500 banen - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boodschappenbezorger Getir, die ook in Nederland actief is, schrapt 2.500 banen, of 10 procent van zijn totale personeelsbestand. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van een verklaring van het bedrijf. De Turkse flitsbezorgdienst kampt met verliezen in de meeste markten waarin het actief is. Vermoedelijk worden de meeste banen geschrapt in Duitsland, zei Bloomberg op basis van bronnen. Volgens het persbureau blijft Getir actief in Nederland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Eerder dit jaar sloot Getir zijn divisies in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Een woordvoerder wilde tegenover Bloomberg geen aanvullend commentaar geven. In maart 2022 werd Getir na een investeringsronde nog gewaardeerd op bijna 12 miljard dollar, maar die waardering werd eerder dit jaar bijna gehalveerd tot 6,5 miljard dollar, schreef Insider in april, toen Getir 500 miljoen dollar ophaalde. Bron: ABM Financial News

