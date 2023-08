Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag in het groen, profiterend van een hoger gesloten Nasdaq, wat vooral de chipsector hogere koersen oplevert.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 1,0 procent op 454,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,1 procent naar 15.778,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,2 procent met een stand van 7.284,36 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.302,22 punten.

Vooruitkijkend naar de rest van deze week, gaat de aandacht vanaf donderdag uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole.

Voor vandaag staan alleen de verkopen van bestaande woningen in juli in de VS nog op de agenda.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Chicago Austan Goolsbee en Fed-bestuurder Michelle Bowman.

De olieprijs liet dinsdag weinig beweging zien. Een september-future West Texas Intermediate noteerde fractioneel hoger op 80,74 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,16 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0906. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0915 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0898 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In navolging van de winst voor de Nasdaq stegen de koersen van de halfgeleideraandelen. ASMI en ASML stegen 2,5 tot ruim 3 procent in Amsterdam en in Parijs won STMicroelectronics ook 2,5 procent.

In Parijs waren dinsdag geen verliezers te bekennen, in Frankfurt waren dit er vijf, maar de omvang van de verliezen bleef beperkt. In Parijs noteerden twintig aandelen een winst van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dat er dertien, met als uitschieter Continental, waar 6,8 procent bij kwam.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,7 procent tot 4.399,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.463,69 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.497,59 punten.