Valuta: euro licht in herstel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0910 dollar binnen een relatief beperkte bandbreedte in een markt dienog lang niet terug is van vakantie, waardoor de volumes nog altijd laag zijn, maar waardoor koersfluctuaties ook scherper dan gemiddeld kunnen uitvallen. Maandag noteerde de euro nog licht onder de 1,09 dollar. De bandbreedte voor de euro/dollar is 1,0850 tot 1,0950 dollar "Voor vandaag worden weinig wijzigingen in de eurokoers ten opzichte van de dollar voorzien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Morgen daarentegen kan het heel aardig worden met de diverse maatgevende inkoopmanagersindices over augustus en het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone in augustus", aldus Van der Meer. Voor vandaag staan alleen de verkopen van bestaande woningen in juli in de VS nog op de agenda. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Chicago Austan Goolsbee en Fed-bestuurder Michelle Bowman. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0911 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8537 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2781 dollar. Bron: ABM Financial News

