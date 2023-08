Baidu verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald en zag de winst met tientallen procent stijgen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine.

CEO Robin Li was te spreken over de prestaties en merkte op dat generatieve AI en omvangrijke taalmodellen grote kansen bieden aan Baidu.

De omzet van Baidu kwam in het afgelopen kwartaal uit op 34,1 miljard Chinese yuan, of 4,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2022 kwam de omzet nog uit op 29,6 miljard yuan. Dat betekent een omzetstijging van 15 procent op jaarbasis.

De operationele winst liep met 53 procent op jaarbasis op naar 5,2 miljard yuan. Op kwartaalbasis steeg de winst met 5 procent.

Onder de streep bleef in het tweede kwartaal een winst over van 5,2 miljard yuan, of 718 miljoen dollar. Een jaar eerder verdiende Baidu nog 3,6 miljard yuan, maar in de eerste drie maanden van dit jaar was dat 5,7 miljard yuan.

De winst per aandeel kwam uit op 22,55 yuan of 3,11 dollar. Hier rekenden analisten volgens FactSet op 16,80 yuan per aandeel.

De Amerikaanse notering van Baidu lijkt dinsdag 4,5 procent hoger te gaan openen.