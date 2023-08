Randstad uitblinker in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerst dinsdagochtend duidelijk in het groen. De AEX stijgt rond half 11 met 0,8 procent naar 739,64 punten. "De Chinese centrale bank heeft opnieuw ingegrepen op de valutamarkt om de koers van de yuan te steunen. Dit leidt vanmorgen tot een voorzichtig positieve stemming op de Chinese beurzen", merkte investment manager Eric de Graaf van ING op. Verder werd het sentiment ook gunstig beïnvloed door de koerswinst van de Nasdaq maandagavond. Onder meer de halfgeleideraandelen in de AEX gaan vanochtend aan kop. Het gunstige sentiment rond techaandelen wordt ook geholpen door de Britse toezichthouder. Zo is de Britse waakhond CMA akkoord met de overname van VMware door Broadcom en kijkt het opnieuw naar de plannen van Microsoft om Activision Blizzard over te nemen, nu Microsoft water bij de wijn heeft gedaan. De macro-economische agenda is mager. Vanochtend bleken de Nederlandse huizenprijzen in juli opnieuw gedaald op jaarbasis, maar op maandbasis was er wel een kleine stijging. Vanmiddag volgen er ook nog huizencijfers uit de VS. De euro/dollar handelt op 1,0916 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,316 procent. Olie wordt een half procent goedkoper. Stijgers en dalers De 'chippers' Besi, ASMI en ASML stijgen 2,5 tot ruim 3 procent. Alleen Randstad doet het beter met een koerswinst van 3,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane voor de uitzender, met een koersdoel van 61,40 euro. Er is slechts een handjevol aandelen dat daalt, waarbij de omvang van de verliezen ook nog eens beperkt is. Alleen Adyen daalt meer dan een procent. In de AMX stijgt Alfen in aanloop naar de cijfers morgen met 1,7 procent. Allfunds wint 1,4 procent. JDE Peet's daalt 1,4 procent nadat ING het advies voor de koffiespecialist verlaagde van Kopen naar Houden. Galapagos wordt 2,2 procent goedkoper. Bij de smallcaps gaat Accsys aan de leiding met een winst van 3,6 procent. Vivoryon stijgt 2,6 procent. Nedap en Fastned dalen 0,7 en 0,8 procent. Het lokaal genoteerde Cabka maakt na cijfers een pas op de plaats. Bron: ABM Financial News

