Microsoft dient nieuw overnameplan Activision in bij Britse CMA

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse toezichthouder CMA is opnieuw een fase 1 onderzoek gestart naar de plannen van Microsoft om Activision Blizzard over te nemen, nadat de beoogde koper aanpassingen deed, omdat de mededingingswaakhond het eerste overnameplan blokkeerde. Dit maakte de Britse Competition and Markets Authority dinsdag bekend. Microsoft ziet in het nieuwe voorstel af van de overname van de streamingrechten van alle huidige en toekomstige spellen van Activision voor een periode van 15 jaar buiten de landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Die rechten gaan naar Ubisoft. Volgens de CMA wijkt het nieuwe voorstel aanzienlijk af van het eerste overnamevoorstel en is dat voldoende reden om het voorstel opnieuw te onderzoeken. De CMA komt voor of op 18 oktober met de bevindingen van dit nieuwe fase 1 onderzoek naar buiten. Bron: ABM Financial News

