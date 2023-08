AEX hoger van start gegaan onder aanvoering van Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong een half procent hoger op 737,34 punten, terwijl de Midkap nipt in het groen noteerde. Onder de hoofdaandelen ging Randstad aan kop met een winst van 3,5 procent op 54,96 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane voor de uitzender, met een koersdoel van 61,40 euro. Adyen steeg daarnaast krap twee procent, na de afgelopen dagen tientallen procenten te zijn gedaald. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi wonnen ongeveer anderhalf procent. Unilever sloot de rij met een bescheiden verlies van 0,3 procent. In de AMX wonnen Inpost en Alfen meer dan een procent. JDE Peet's daalde juist twee procent. In de AScX won Accsys 1,3 procent. Het lokaal genoteerde Cabka opende na de halfjaarcijfers lager, maar staat inmiddels weer in het groen. Bron: ABM Financial News

