AEX wacht groene opening

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start na een overtuigend slot van techbeurs Nasdaq maandagavond op Wall Street. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent. Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een nipt verlies van 0,2 procent op een slotstand van 733,59 punten. Betaalspecialist Adyen was wederom de gebeten hond met een koersverlies van 8,6 procent. Beleggers op Beursplein 5 begonnen na drie verliesweken op rij nerveus aan de handelsweek, en de almaar oplopende rentes en de aanhoudende economische zorgen over China wogen daarbij op het sentiment. De markt hoopt op overtuigende Chinese economische stimuleringsmaatregelen en geruststellende woorden uit Jackson Hole, waar centrale bankiers later deze week hun licht laten schijnen over de monetaire omstandigheden. "Uit onze vele gesprekken met institutionele beleggers in de afgelopen weken, noemt de overgrote meerderheid de stijging van de rente als het meest zorgwekkende voor aandelen”, aldus adviesbureau Fundstrat. Fundstrat verwacht wel dat de neergang van Wall Street in ieder geval tijdelijk tot stilstand zal komen in aanloop naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eind deze week tijdens het Jackson Hole-symposium. Maandag sloot het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening op het hoogste niveau sinds november 2007, maar desalniettemin doken koopjesjagers op. "Aandelen zitten vandaag in de lift, terwijl de rente ook flink oploopt, dus misschien hebben aandelenbeleggers zich er wel mee verzoend dat de rente langer hoog zal blijven", aldus analist Katy Kaminski van AlphaSimplex maandagavond. Analist Megan Horneman van Verdence Capital Advisors waarschuwde echter dat de oplopende rentes de herfinanciering van schulden lastiger en duurder maakt, terwijl de concurrentie van vastrentende waarden ten opzichte van aandelen is gestegen, waardoor de risico’s voor aandelen zijn toegenomen. Op Wall Street wist techbeurs Nasdaq maandag in de loop van de handelsdag in ieder geval de winsten steed verder uit te bouwen, met uiteindelijk een winst van 1,6 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index sloot evenwel nipt in het rood. De Aziatische beurzen blijven vanochtend dichtbij huis, maar noteren wel overwegend in het groen. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag in New York 0,7 procent lager op 80,72 dollar. Vanochtend noteert de future vlak. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast op een stand van 1,0913. Op macro-economisch vlak staan vandaag in de VS slecht de bestaande woningverkopen in juli geagendeerd. Bedrijfsnieuws Cabka heeft in het eerste halfjaar van 2023 de omzet en het resultaat licht zien stijgen. Cabka herhaalde dinsdag de outlook voor de middellange termijn en rekent voor 2023 op een omzet van 200 tot 210 miljoen euro en een herstel van de EBITDA-marges naar 13 tot 15 procent. Daarbij sprak de fabrikant van "uitdagende marktomstandigheden".



Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wijst op een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane voor Randstad, met een koersdoel van 61,40 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,7 procent tot 4.399,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.463,69 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.497,59 punten. Bron: ABM Financial News

