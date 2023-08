Iets meer omzet voor Cabka Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in het eerste halfjaar van 2023 de omzet en het resultaat licht zien stijgen. Dit meldde de producent van gerecyclede plastic pallets dinsdag voorbeurs. In de eerste zes maanden kwam de omzet uit op 104,3 miljoen euro, een stijging van 2 procent op jaarbasis. De omzet bedroeg in de eerste drie maanden nog 55,5 miljoen, toen goed voor een plus van 11 procent op jaarbasis. De EBITDA uit reguliere activiteiten steeg van 13,1 miljoen euro een jaar eerder naar 13,4 miljoen euro. Cabka sprak van een herstel van het volatiele tweede halfjaar van 2022. De nettowinst uit reguliere activiteiten kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 3,0 miljoen euro, tegen 0,7 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. Cabka maakte voor 88 procent gebruik van gerecycled materiaal. Verder meldde de fabrikant dat de productie in Noord-Amerika, waar het werd geteisterd door een overstroming en waardoor een faciliteit in Hazelwood tijdelijk gesloten moest worden, sinds eind juni weer volledig op peil is. Outlook Cabka herhaalde dinsdag de outlook voor de middellange termijn en rekent voor 2023 op een omzet van 200 tot 210 miljoen euro en een herstel van de EBITDA-marges naar 13 tot 15 procent. De marge bedroeg in 2022 11 procent. Dinsdag sprak de fabrikant wel van "uitdagende marktomstandigheden". Op 25 augustus betaalt Cabka een dividend van 0,15 euro per aandeel uit over 2022. Bron: ABM Financial News

