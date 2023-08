Chinese autobouwer Geely verkoopt flink meer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Geely heeft in de eerste helft van dit jaar meer auto's verkocht, maar zag de winst nauwelijks stijgen. Dit bleek dinsdag uit de halfjaarcijfers van de Chinese autobouwer, bekend van merken als Lynk&Co en Volvo. De omzet steeg op jaarbasis met 26 procent naar 73,2 miljard yuan, omgerekend circa 9,2 miljard euro. Er werden 694.045 auto's verkocht, een plus van 13 procent op jaarbasis. Ondanks de hogere omzet en dito verkoopaantallen, steeg de nettowinst met slechts een procent tot 1,6 miljard yuan. De winstmarge stond onder druk door de aantrekkende concurrentie. Geely denkt nog altijd dat het dit jaar 1,65 miljoen auto's zal verkopen. Bron: ABM Financial News

