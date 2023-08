Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 59 punten voor de Duitse DAX, een plus van 33 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten.

De aandacht van beleggers verschoof maandag al naar het jaarlijkse Jackson Hole-symposium van de Federal Reserve later in de week.

"De angst voor een agressieve Fed is al ingeprijsd, en als er geen agressieve verrassing meer komt uit de Jackson Hole-bijeenkomst van deze week, zouden de spanningen onder beleggers volgende week kunnen afnemen en de markt wat ademruimte kunnen geven", zei Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in juli op maand- en jaarbasis zijn gedaald met respectievelijk 1,1 procent en 6,0 procent.

Bedrijfsnieuws

Betaalbedrijf Adyen verloor nog eens 8,6 procent en was de sterkste daler op de Europese beurzen. Het aandeel kelderde na tegenvallende resultaten en staat nu op tientallen procenten verlies in enkele dagen tijd.

Corbion klom juist 4,4 procent in Amsterdam na een koopadvies van Berenberg.

Vastgoedbedrijven behoorden tot de sterkste dalers. Huizenbouwer Taylor Wimpey leverde 4,1 procent in en Persimmon verloor 3,5 procent. De gemiddelde huizenprijs in het Verenigd Koninkrijk daalde afgelopen maand met 1,9 procent.

BP steeg 1,1 procent, profiterend van de stijgende olieprijs. Ook TotalEnergies werd meer waard in Parijs en in Amsterdam noteerde Shell in het groen. Persbureau Bloomberg meldde dat Shell definitieve biedingen heeft ontvangen van drie partijen voor zijn Britse gasactiviteiten in de Noordzee. De activa zouden worden gewaardeerd op 600 tot 800 miljoen dollar.

De Britse retailer Tesco won 1,2 procent omdat beleggers sterke kwartaalcijfers verwachten.

Luxebrillenmerk EssilorLuxottica won ruim 0,7 procent. LVMH won 0,8 procent.

Euro STOXX 50 4.224,87 (+0,3%)

STOXX Europe 600 448,66 (+0,1%)

DAX 15.603,28 (+0,2%)

CAC 40 7.198,06 (+0,5%)

FTSE 100 7.257,82 (-0,1%)

SMI 10.848,34 (+0,1%)

AEX 733,59 (-0,2%)

BEL 20 3.596,34 (+0,5%)

FTSE MIB 27.986,92 (+0,8%)

IBEX 35 9.262,80 (-0,1%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood, na maandag hoger te zijn gesloten.

"Wereldwijd zagen markten zich recent geconfronteerd met een reeks struikelblokken als gevolg van zorgen over de Chinese economie en hogere obligatierentes. Vorige week daalde de S&P 500 een zorgwekkende 2,1 procent, waarbij elke sector in het rood eindigde", zei SPI Asset Management.

De stijgende rentes zijn met name een probleem voor enkele grote technologieaandelen die de neiging hebben de markt aan te voeren", voegde SPI toe.

Fundstrat verwacht echter dat de recente uitverkoop tot stilstand zal komen in aanloop naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eind deze week tijdens het Jackson Hole-symposium.

"Uit onze vele gesprekken met institutionele beleggers in de afgelopen weken, noemt de overgrote meerderheid de stijging van de rente als het meest zorgwekkende voor aandelen", zei Fundstrat.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,53 dollar, lager op 80,72 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS slecht de bestaande woningverkopen in juli geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Napco Security Technologies daalden circa 44,0 procent, nadat het bedrijf in beveiligingsproducten bekendmaakte dat er fouten zitten in de cijfers over de eerste drie kwartalen van het gebroken boekjaar 2023.

Palo Alto Networks won ruim 15,0 procent, nadat de cijfers over het afgelopen kwartaal beter waren dan verwacht.

Tesla noteerde circa 6,7 procent hoger, nadat het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen vorige week nog 11 procent verloor. Tesla meldde toen dat een aantal goedkopere modellen in de VS lanceert. Ook werden enkele verkoopprijzen verlaagd in China.

Nikola daalde circa 20,7 procent, nadat de fabrikant van elektrische trucks een plan bekendmaakte om voor 325 miljoen dollar aan converteerbare obligaties uit te geven. Ook gaf het bedrijf meer informatie over de recente terugroepactie van meer dan 200 trucks.

"We kunnen aanzienlijke kosten maken als gevolg van deze gebeurtenissen en er kan geen zekerheid worden gegeven over wanneer we de productie van onze BEV-trucks kunnen hervatten", zei Nikola in een officiële verklaring. "Als gevolg hiervan kunnen ons merk, onze activiteiten, onze bedrijfsresultaten, onze financiële situatie en onze kasstromen negatief worden beïnvloed."

S&P 500 index 4.399,77 (+0,7%)

Dow Jones index 34.463,69 (-0,1%)

Nasdaq Composite 13.497,59 (+1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 31.790.23 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.085,48 (-0,2%)

Hang Seng 17.652,14 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0908. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0898 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0887 op de borden.

USD/JPY Yen 146,03

EUR/USD Euro 1,0908

EUR/JPY Yen 159,26

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Juli (NL)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Baidu - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 DuPont - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Lowe's - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers tweede kwartaal (VS)