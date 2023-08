Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, waarmee de neerwaartse van vorige week wordt voortgezet, onder andere vanwege zorgen over de Chinese economie. Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog hoger vanwege het naderende orkaanseizoen in zowel de Stille als de Atlantische Oceaan, waardoor de kans op sluitingen van offshore-productiefaciliteiten en/of de sluiting van raffinaderijen groter wordt. Beleggers focussen zich met name op de mogelijke impact van de tropische storm Hillary op raffinaderijen in en rond Zuid-Californië. Een tweede punt van focus is een tot dusver naamloze storm die over de Golf van Mexico trekt, precies in het gebied waar zich clusters van offshore olie- en gasproductiefaciliteiten bevinden. Het National Hurricane Center zei dat de storm waarschijnlijk binnen twee dagen zal veranderen in een tropische depressie of tropische storm. WTI en Brent daalden vorige week met meer dan 2 procent. Het was de eerste daling op weekbasis sinds juni. De daling werd volgens analisten veroorzaakt door zorgen over de Chinese economie, versterkt door de problemen in de vastgoedsector in het land. De stijging van de Amerikaanse dollar zette de olieprijs extra onder druk. De ruwe olieprijs heeft zich deze zomer hersteld, grotendeels toe te schrijven aan krapper wordende voorraden. Saoedi-Arabië heeft in juli een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag doorgevoerd en zei dit te verlengen tot en met september. Ondertussen heeft een consistente reeks sterke economische data uit de VS geleid tot de vrees dat de Fed de rente verder moet opdrijven, terwijl de wekelijkse voorraaddata een terugval in de vraag naar brandstof lieten zien, zeiden analisten van Sevens Report Research. "Vooruit kijkend zal de nieuwsstroom substantieel moeten verbeteren om de zomerrally te kunnen hervatten, aangezien de hoop op een zachte landing is vervaagd, terwijl de zorgen over de wereldeconomie toenemen", zei Sevens Report Research. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,7 procent, ofwel 0,53 dollar, lager op 80,72 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.