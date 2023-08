Wall Street koerst af op hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.387,84 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.420,27 punten en de Nasdaq noteert 1.2 procent hoger op 13.455,81 punten.

Daarmee doorbreken de Amerikaanse aandelenmarkten een verliesreeks van drie weken.

"Wereldwijde markten zagen zich recent geconfronteerd met een reeks struikelblokken als gevolg van zorgen over de Chinese economie en hogere obligatierentes. Vorige week daalde de S&P 500 een zorgwekkende 2,1 procent, waarbij elke sector in het rood eindigde", zei SPI Asset Management.

De stijgende rentes zijn met name een probleem voor enkele grote technologieaandelen die de neiging hebben de markt aan te leiden", voegde SPI toe.

Fundstrat verwacht echter dat de recente uitverkoop tot stilstand zal komen in aanloop naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eind deze week tijdens het Jackson Hole-symposium.

"Uit onze vele gesprekken met institutionele beleggers in de afgelopen weken, noemt de overgrote meerderheid de stijging van de rente als het meest zorgwekkende voor aandelen", zei Fundstrat.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,0903. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0888 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0873 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 0,1 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS slecht de bestaande woningverkopen in juli geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Napco Security Technologies daalden 45,6 procent, nadat het bedrijf in beveiligingsproducten bekendmaakte dat er fouten zitten in de cijfers over de eerste drie kwartalen van het gebroken boekjaar 2023.

Palo Alto Networks won 14,8 procent, nadat de cijfers over het afgelopen kwartaal beter waren dan verwacht.

Tesla noteerde 6,2 procent hoger, nadat het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen vorige week nog 11 procent verloor. Tesla meldde toen dat een aantal goedkopere modellen in de VS lanceert. Ook werden enkele verkoopprijzen verlaagd in China.

Nikola daalde 22,2 procent, nadat de fabrikant van elektrische trucks een plan bekendmaakte om voor 325 miljoen dollar aan converteerbare obligaties uit te geven. Ook gaf het bedrijf meer informatie over de recente terugroepactie van meer dan 200 trucks.

"We kunnen aanzienlijke kosten maken als gevolg van deze gebeurtenissen en er kan geen zekerheid worden gegeven over wanneer we de productie van onze BEV-trucks kunnen hervatten", zei Nikola in een officiële verklaring. "Als gevolg hiervan kunnen ons merk, onze activiteiten, onze bedrijfsresultaten, onze financiële situatie en onze kasstromen negatief worden beïnvloed."