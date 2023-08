Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 448,66 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.603,28 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 7.198,06 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.257,82 punten. De aandacht van beleggers verschoof maandag naar het jaarlijkse Jackson Hole-symposium van de Federal Reserve later in de week. "De angst voor een agressieve Fed is al ingeprijsd, en als er geen agressieve verrassing meer komt uit de Jackson Hole-bijeenkomst van deze week, zouden de spanningen onder beleggers volgende week kunnen afnemen en de markt wat ademruimte kunnen geven", zei Swissquote Bank. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in juli op maand- en jaarbasis zijn gedaald met respectievelijk 1,1 procent en 6,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0887. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0876 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0873 op de borden. Olie werd maandag tot een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Betaalbedrijf Adyen verloor nog eens 8,6 procent en was de sterkste daler op de Europese beurzen. Het aandeel kelderde na tegenvallende resultaten en staat nu op tientallen procenten verlies in enkele dagen tijd. Corbion klom juist 4,4 procent in Amsterdam na een koopadvies van Berenberg. Vastgoedbedrijven behoorden tot de sterkste dalers. Huizenbouwer Taylor Wimpey leverde 4,1 procent in en Persimmon verloor 3,5 procent. De gemiddelde huizenprijs in het Verenigd Koninkrijk daalde afgelopen maand met 1,9 procent. BP steeg 1,1 procent, profiterend van de stijgende olieprijs. Ook TotalEnergies werd meer waard in Parijs en in Amsterdam noteerde Shell in het groen. Persbureau Bloomberg meldde dat Shell definitieve biedingen heeft ontvangen van drie partijen voor zijn Britse gasactiviteiten in de Noordzee. De activa zouden worden gewaardeerd op 600 tot 800 miljoen dollar. De Britse retailer Tesco won 1,2 procent omdat beleggers sterke kwartaalcijfers verwachten. Luxebrillenmerk EssilorLuxottica won ruim 0,7 procent. LVMH won 0,8 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.369,21 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.