Adyen weer gebeten hond op lichtrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag lager geëindigd. Bij een slot van 733,59 punten daalde de AEX 0,2 procent, waarbij Adyen opnieuw de gebeten hond was.

Afgelopen week daalde de hoofdindex bijna 4 procent als gevolg van de flinke koersval van Adyen na het bekendmaken van tegenvallende resultaten. Ook stak de rentevrees weer de kop op. Maandag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,35 procent.

Zorgen over China spelen momenteel ook een belangrijke rol in het sentiment. "Totdat Beijing radicalere stimuleringsmaatregelen neemt, is voorzichtigheid geboden", zei investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen.

De People's Bank of China verlaagde maandag de eenjarige rente met 10 basispunten tot 3,45 procent, terwijl de vijfjarige variant werd gehandhaafd op 4,2 procent.

"Dat viel tegen en is een indicatie dat de beleidsmakers te weinig oog hebben voor de zwakke Chinese vastgoedmarkt", aldus Horvest.

Maandag was het verder een rustige dag. De Duitse producentenprijzen daalden in juli met 1,1 procent op maandbasis en met 6,0 procent op jaarbasis.

Eind deze week staat het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming op het programma.

"Per saldo denk ik dat hij de huidige marktverwachtingen dat de Fed een renteverhoging in september zal overslaan niet zal proberen tegen te spreken", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Volgens de CME FedWatch Tool denkt bijna 89 procent van de markt dat de Fed de rente eind september niet zal verhogen.

Later deze week zal ook veel aandacht uitgaan naar de cijfers van Nvidia. Volgens marktkenners kunnen deze resultaten het marktsentiment bepalen en zal de chipproducent de verwachtingen verslaan en een sterke outlook presenteren. De cijfers over het eerste kwartaal die in mei verschenen, in combinatie met positieve berichten over kunstmatige intelligentie, waren destijds positief voor techaandelen.

De euro/dollar handelde maandag rond het slot op 1,0887. WTI-olie werd een half procent duurder en een vat kostte 81,67 dollar.

Stijgers en dalers

Chippers gingen aan kop in de AEX. ASMI en Besi stegen ruim 2 procent. Aegon won anderhalf procent.

Adyen was opnieuw de gebeten hond. Nadat vorige week al 44 procent aan waarde verdampte, daalde het aandeel maandag dik 8 procent. Opnieuw waren er analisten die hun adviezen en koersdoelen voor de betaalspecialist verlaagden.

IMCD verloor iets meer dan een procent na een advies- en koersdoelverlaging door KBC Securities. Ook Prosus leverde meer dan een procent in.

Corbion deed goede zaken in de AMX. Het aandeel steeg ruim 4 procent na een adviesverhoging naar Kopen door zakenbank Berenberg. Arcadis won daarnaast ruim 2,5 procent, dankzij een koopadvies van Jefferies.

Just Eat Takeaway verloor 2 procent, net als Eurocommercial en Alfen, dat later deze week met volledige halfjaarcijfers komt. Het bedrijf kwam vorige week al met een waarschuwing.

In de AScX steeg Avantium ruim 2 procent, net als Pharming. Sif leverde meer dan 4 procent in.

De halfjaarcijfers van B&S Group resulteerden in een koersverlies van bijna 2 procent. ING was desalniettemin te spreken over de cijfers van B&S.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot overwegend lager, waarbij alleen de Nasdaq in het groen wist te blijven.