Beursblik: hersteltempo Chinese economie loopt terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het hersteltempo van de Chinese economie na de coronaheropening neemt steeds verder, als gevolg van minder buitenlandse vraag en vanwege de problemen in de eigen vastgoedsector. Dit schreef econoom Arjen van Dijkhuizen van ABN AMRO maandag in een rapport. Extreme weersomstandigheden hebben de vertraging volgens Van Dijkhuizen nog eens vergroot. ABN AMRO verlaagde daarop zijn groeiverwachtingen voor de Chinese economie voor 2023, van een groei van 5,7 procent naar een groei van 5,2 procent. Voor 2024 rekent de bank nu op een groei van 4,8 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 5,0 procent. Daarnaast merkte de analist op dat de People's Bank of China doorgaat met een geleidelijke versoepeling van het monetaire beleid, terwijl de overheid meer gerichte steun uitrolt. Renteverlagingen door de centrale bank gingen gepaard met grote liquiditeitsinjecties in het banksysteem en met maatregelen ter ondersteuning van de yuan. Beijing neemt intussen maatregelen om de vastgoedsector te stabiliseren, het vertrouwen bij consumenten, bedrijven en investeerders te herstellen en de vraag te ondersteunen. "We denken nog steeds dat Beijing zal afzien van de inzet van een bazooka, deels omdat ze de schuldpositie onder controle willen houden, met name in de vastgoedsector, en gezien de beperkingen met betrekking tot lokale overheidsfinanciën en schaduwbankieren.” Bron: ABM Financial News

