Update: Nvidia overtreft opnieuw de verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft woensdag de verwachtingen voor het tweede kwartaal opnieuw overtroffen. De Amerikaanse fabrikant van grafische chips meldde een aangepaste winst per aandeel van 2,70 dollar op een omzet van 13,51 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De nettowinst bedroeg 6,19 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op 2,08 dollar winst per aandeel en 11,19 miljard dollar aan omzet. Een jaar eerder was de omzet 6,70 miljard dollar en de winst 0,51 dollar per aandeel. De chipmaker verbaasde analisten en beleggers drie maanden geleden toen het zei dat de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie de omzet in het tweede kwartaal veel verder zou stuwen dan Wall Street had verwacht. Outlook De chipfabrikant rekent in het lopende derde kwartaal op een omzet van 16 miljard dollar, plus of min 2 procent. Voor het hele jaar gaf Nvidia geen outlook af. Het aandeel steeg nabeurs ruim 7 procent naar 504,00 dollar, een nieuw record. Het aandeel steeg dit jaar al meer dan 200 procent, dankzij enthousiasme bij beleggers over de cruciale rol die Nvidia speelt in het snel opkomende veld van Artificiële Intelligentie. Nvidia zal voor nog eens 25,0 miljard dollar aan eigen aandelen gaan inkopen. Ook wordt er een kwartaaldividend van 0,04 dollar per aandeel uitgekeerd. In de reguliere handel sloot Nvidia 3,2 procent hoger en nabeurs steeg het aandeel nog eens 6,6 procent. Update: om koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

