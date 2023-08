Beursblik: cijfers Nvidia geven eerste echte inkijkje in invloed AI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia zal met de cijfers over het tweede kwartaal vermoedelijk de verwachtingen verslaan en ook met een sterke outlook komen. Dit voorspellen analisten in aanloop naar de resultaten van de Amerikaanse chipproducent, die woensdagavond na het slot van Wall Street bekend worden gemaakt. De verwachtingen zijn hooggespannen, nadat Nvidia in mei met een sterke outlook kwam voor het tweede kwartaal. Het bedrijf zei toen te verwachten dat de omzet in de verslagperiode zou uitkomen tussen de 10,78 miljard en 11,22 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet op dat moment slechts rekenden op 7,17 miljard dollar. Indien Nvidia die omzet in het tweede kwartaal daadwerkelijk heeft behaald, dan zou dit de eerdere recordomzet van het bedrijf van 8,29 miljard dollar ruimschoots overtreffen. Voor het tweede kwartaal rekent de markt inmiddels op een omzet van 11,19 miljard dollar en een aangepaste winst van 2,08 dollar per aandeel. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde Nvidia een omzet van 7,2 miljard dollar en een aangepaste winst van 1,09 dollar. Volgens analisten van Morgan Stanley zou een dergelijke stijging in één kwartaal de grootste ooit in de halfgeleiderindustrie zijn, en biedt dat ruimte voor verdere groei. Onderdeel van die groei is kunstmatige intelligentie. Topman CEO Jensen Huang liet bij de resultaten over het eerste kwartaal blijken dat de sterkere focus op AI door grote techbedrijven zoals Microsoft en Alphabet zal leiden tot hogere omzetten op de korte termijn. Volgens Huang zal "een biljoen dollar aan geïnstalleerde datacenter-infrastructuur wereldwijd van algemeen gebruik overgaan naar versneld berekenen, nu bedrijven racen om generatieve AI in elk product, dienst en bedrijfsproces te integreren", zo zei hij in mei. "De voortdurende opbouw van de AI-infrastructuur en de voortdurende Hopper-groei zullen de belangrijkste drijfveren zijn", zei Evercore ISI in een vooruitblik op de cijfers. Nvidia onthulde recent zijn nieuwste generatie AI-chipset, de DGX GH200 Grace Hopper Superchip, voor gebruik met generatieve AI-modellen met veel geheugen, zoals ChatGPT. De release hiervan wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Analisten van Jefferies verwachten niet alleen een recordomzet, maar denken ook dat de opbrengsten bij de datacentertak van Nvidia voor het eerst hoger zullen zijn dan die bij Intel en Advanced Micro Devices. Jefferies verwacht dat Nvidia na verloop van tijd 80 procent van de datacentermarkt zal veroveren met de opkomst van AI, op basis van de aanname dat "elk computertijdperk 10 keer zo groot is als het vorige tijdperk" en dat "één ecosysteem 80 procent van de waarde verovert die in elk computertijdperk wordt gegenereerd". De markt zal woensdag ook kijken naar opmerkingen over China. Eerder zei Nvidia dat ze op de korte termijn geen signifcante impact zien van mogelijke nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen. Op de lange termijn echter, als de verkoop van GPU's voor datacenters aan China wordt beperkt, zou dit gevolgen hebben voor de verkoop van Nvidia aan China, die historisch gezien 20 tot 25 procent van de verkoop van datacenters uitmaakt, volgens Citi Research. Het aandeel Nvidia noteerde maandag ruim 4 procent hoger op Wall Street. Het aandeel is sinds het begin van het jaar ruim 200 procent meer waard geworden. Bron: ABM Financial News

